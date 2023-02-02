إنهاء كافة الموافقات اللازمة لمستشفيات أشمون والشهداء الجديدة.. تفاصيل

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمكتبه بمقر الوزارة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، في إطار مناقشة عدد من الملفات الهامة والمشتركة بين المحافظة والوزارة وإنهاء الموقف الخاص بإقامة المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام التي تخدم أبناء المحافظة لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة ، وكذا التنسيق بشأن التوسع في المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا " والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والتوسع في المشروعات الإنتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة .

في بداية اللقاء رحب وزير الزراعة بمحافظ المنوفية ، وأكد حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر لتقديم خدمات مميزة لأهالينا.

وانطلاقاً من رؤية القيادة السياسية للنهوض والارتقاء بالمنظومة الطبية ، فقد بحثا الطرفين عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بدعم القطاع الصحي بالمحافظة من خلال تسهيل إجراءات توفير وتخصيص قطع أراضي لإقامة عدد من المشروعات ذات النفع العام ومنها ( إنشاء مستشفى الشهداء المركزى الجديدة بناحية سرسنا على مساحة 4 فدان و18 قيراط و7 أسهم) ، (مستشفى أشمون الجديدة على مساحة 7 أفدنة ) ، وأشار المحافظ إلى أنه وبالتنسيق الكامل مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة فقد أنهت المحافظة كافة التنسيقات المتعلقة بإنشاء المستشفيات سالفة الذكر وتمت معاينة الأراضى والموافقة الفنية عليها .

كما تناول اللقاء مناقشة موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي إضفاء صفة النفع العام علي بعض المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة والتي تتنوع ما بين مشروعات محطات معالجة ووحدات صحية وإنشاء مدارس ووحدات سكنية ومراكز شباب مما يساهم في تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات ويحدث مردود إيجابي لدى المواطنين ، وكذا مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بملف تقنين أراضى أملاك الدولة وازالة أية معوقات وذلك بهدف التيسير علي المواطنين وتحقيق نسب إنجاز أفضل .

وفى ذات السياق ، ناقش وزير الزراعة ومحافظ المنوفية موقف زراعة محصول القمح للعام الحالي 2022/2023 ، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين ، فضلاً عن الإستعداد التام لموسم الحصاد والتوريد، وأكد وزير الزراعة على أن القيادة السياسية تولي إهتماماً بالغاً بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائي ، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتشجيع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتوصيات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين ، وأوضح محافظ المنوفية أن هناك متابعات دورية لزراعة المساحات المستهدفة من القمح بنطاق المحافظة ، وفى نهاية اللقاء تبادلا محافظ المنوفية ووزير الزراعة الدروع كهدية تذكارية.