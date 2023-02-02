إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر نهاية الأسبوع المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الترم الأول من الشهادة الاعدادية، والذى أكد على إعلانها نهاية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة والتدقيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، أن السبب الرئيسى لتأخير إعلان النتيجة فى البحر الأحمر عن المحافظات الأخرى، أن أوراق الامتحانات فى المحافظة يتم تصحيحها جميعا فى مكان واحد وليست كل إدارة على حدا كالمحافظات الأخرى.

واوضح أن بعد المسافات بين المدن لها سبب كبير فى التأخير موضحا أن لا يمكن البدء فى التصحيح الا اذا وصلت الى مركز التصحيح اوراق امتحانات حلايب وشلاتين التى تتخطى ال 700 كيلو بعدا عن الغردقة، وكذلك بدا التصحيح بداية الأسبوع بسبب اجازة الخميس الاسبوع الماضى .

كان تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الأول من العام الدراسى، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم فى العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط فى العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى عدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب.