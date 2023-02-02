إطلاق مبادرة "لا أمية مع تكافل" لدعم تعليم الكبار بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسة تكافل وكرامة، مبادرة "لا أمية مع تكافل"تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية، حيث تم عقد امتحان لبعض عملاء تكافل وكرامة بكل من وحدة القنطرة غرب ووحدة نفيشة.

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم التعاون مع منسقين من مديرية التضامن ورؤساء الوحدات الاجتماعية وتم فتح فصول على مستوى جميع الوحدات الاجتماعية وعمل قاعدة بيانات بمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة لمحو أميتهم.

وعلى جانب آخر، تم عقد ندوات توعوية لهم بأهمية التعليم وعدم تسرب الأبناء من التعليم وعدم زواج البنات قبل 18 عام والاستفادة من مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات في التوعية بأهمية التعليم.

يأتي ذلك تفعيلا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بملف تعليم الكبار؛ والتاكيد علي تعاون جميع الجهات وتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة و تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة تلك القضية القومية التي تؤثر سلبا علي حركة التنمية.