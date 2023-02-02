إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة بخارية وتوك توك بنطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الشرقية ، إخطارا من مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم بطريق الحسينية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية وتوك توك، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى.

وتبين أن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات واشتباه نزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى وتحويل حالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لإجراء الفحوصات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات، وتحرير محضر بالواقعة.