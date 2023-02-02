إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم بين سيارة ودراجتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارة ودراجتين بخاريتين، بطريق قريى أبو جليل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "الغرق_أبوجليل"، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجتين بخاريتين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 وتم نقل المصابين لمستشفي اطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_ أسيوط " الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، وعلي الفور، إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث وتبين، مصرع بدرية ع د 57 سنة، وإصابة كلا من حسن ك ع 60 سنة، وحسن م ح 7 سنوات، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_ الفيوم" الصحراوي، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بعد عزبة رحيم بحوالي 500 متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أمام مدخل الممشي السياحي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .