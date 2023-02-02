إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت المنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة بالمنطقة بين سيارة وتروسيكل على الطريق نتج عن حادث التصادم إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، تم رفع أثار الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر، ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والرائد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حى الكوثر بوقوع مصادمة بالمنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر بين سيارة وتروسيكل على الطريق نتح عن حادث التصادم إصابة ت . م .ز 27 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالترقوة اليمنى، وإصابة أ . ش . ك 18 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ن . ش . م 29 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة م . ش . ك 9 سنوات بإشتباه ما بعد الإرتجاح وسحجات بالجسم تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق