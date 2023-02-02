إصابة 4 أشخاص فى حادثين منفصلين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم نتيجة حادثى تصادم منفصلين لدراجتين بخاريتين أحدهما بطريق البلاجات والثانى بالشارع التجارى بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم رئيس المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد وقوع حادثى تصادم منفصلين لدراجتين بخاريتين وإصابة 4 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادثتين، الحادثة الأولى شهدت اصطدام دراجة بخارية بشخصين ونتج عنها إصابة كلا من إسلام عطية عطية عبد الهادى 32 عاما يقيم بمحافظة كفر الشيخ وأصيب بكدمة بالرأس واضطراب بالوعى وإبراهيم بسيونى مهدى بسيونى 18 عاما مقيم بنفس العنوان وأصيب بكدمة بالركبة اليمنى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

ووقع الحادث الثانى فى الشارع التجارى امام الصالون الاخضرونتج عن تصادم دراجة بخارية رقم 2934 ط ه ن مصر بشخصين نوال على محمد على 16عام تقيم فى أرض الجمعيات وأصيبت بأشتباه كسر بالذراع الأيسر وتم نقلها لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى الإسعافات اللازمة وكريم محمد منير 22 يقيم بعرايشية مصر وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم ورفض النقل للمستشفى.

تحررت المحاضر اللازمة بالحادثين وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.