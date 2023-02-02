إصابة 3 مواطنين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين في حادث إنقلاب دراجة بخارية، وقع بطريق "القاهرة_الفيوم" الصحراوي، بعد مدخل عزبة رحيم ، بحوالي 500 متر، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق" القاهرة_ الفيوم" الصحراوي، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بعد عزبة رحيم بحوالي 500 متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أمام مدخل الممشي السياحي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق " القاهرة_الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 11مواطن، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالوافعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.