إصابة مواطن وابنته بطلقات نارية فى مشاجرة بكوبرى الرياينة غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، إصابة مواطن وابنته بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين تطورت لتبادل إطلاق الأعيرة النارية بمنطقة كوبرى الرياينة بغرب قامولا، وتم نقلهما إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم، وجار ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى بمدينة القرنة يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالى على كوبري الرياينة بمنطقة غرب قامولا، تطورت لإطلاق أعيرة نارية بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة مواطن وابنته بطلق ناري، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم.



وتبين من خلال الفحص أن مشادة كلامية وقعت بين الأهالى بكوبرى الرياينية، وتطورت لمشاجرة بأسلحة نارية وأصيب خلالها كل من "على.س" 56 سنة بطلق نارى فى الساق اليمنى، وإبنته "حسناء.ع.س" 20 سنة مصابة بطلق ناري بالساق اليمنى والجانب الأيمن من البطن، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

