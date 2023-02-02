إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطما شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى أسيوط الجامعى عامل يبلغ من العمر 37 سنة مصابا بجرح رضي بالجبهة وجرحين رضيين بفروة الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ " محولا من مستشفى طما المركزى وذلك على إثر قيام ومدرس ونجله بالتعدى عليه وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات الجوار تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة.



كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج بين طرفين ووجود مصاب تم ضبط أطراف المشاجرة وتم نقل المصاب إلى المستشفى المركزى والتي قامت بدورها بإحالته للمستشفى الجامعى بأسيوط لتلقى العلاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والرائد رئيس مباحث مركز شرطة طما بوصول المدعو أحمد ع ا ع 37 سنة عامل ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفي المركزي مصاباً " بجرح رضي بالجبهة وجرحين رضيين بفروة الرأس وإشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ " وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ويقيم دائرة مركز طما.



وبسؤال شقيقه المدعو مصطفي ع ا ع 35 سنة حاصل علي دبلوم إدارة خدمات - ويقيم بذات الناحية أتهم كل من محمد م م م 56 سنة مدرس ونجله مصطفي م م م 23 سنة حاصل علي دبلوم - ويقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه المذكور بالضرب " بعصا شوم " وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهمان وبحوزة الثاني " الآداة المستخدمة " وبمواجهتهما أقر ا بإرتكابهما للواقعة لذات السبب تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.