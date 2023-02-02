إصابة شخص إثر حادث تصادم بين 3 سيارات فى منطقة الوراق

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص في حادث تصادم 3 سيارات أعلي دائري القوس الغربي بمنطقة القومية العربية دائرة قسم شرطة الوراق وتم نقل المصاب إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلي دائري القوس الغربي بمنطقة القومية العربية بمنطقة الوراق، وبالانتقال والفحـــص تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ، مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص جرى نقله إلي مستشفي الوراق المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.