إزالة تعديات على أراضٍ زراعية واستمرار رفع مياه الأمطار بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن مجلس مدينتي الحامول وطوبس، من إزالة تعديات على أراضي زراعية، وفك شدات خشبية لأبنية مخالفة، اضافة لرفع مياه الأمطار بعدد من المدن والقرى بمطوبس ومصيف بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس ،ازالة فك شدة خشبية معدة للبناء بجوار الجمعية الزراعية مخالفة لقانون البناء، بحضور سعد سالم، نائب المدينة، ومدير الزراعة وتسليمها لجهة الولاية ، كما تم فك شدة خشبية بنطاق جمعية مطوبس بحضور الزراعة وتسليمهم الأرض خالية من التعديات.

كما تابع عصام الصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة شدة خشبية عبارة عن صبة دور أول علوي داخل الكتلة السكنية لقرية غرب تيره على مساحة 150م، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية الحامول.

وعلى جانب أخر، واصلت سيارات مجلس مدينة مطوبس رفع وسحب مياه الأمطار بالمدينة والقرى ورفع المولد اليومي من المخلفات، بالاضافة لحملات نظافة مكثفة بالمدينة بالشوارع الداخلية والرئيسية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري وسرعة عودة الأمور لطبيعتها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية ، وذلك من قبل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

وتابع رئيس مركز ومدينة مطوبس، عمليات سحب مياه الأمطار وعمليات النظافة بالقرى والمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات هذا الطقس السيئ ، يتزامن ذلك مع انتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل ، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الطقس السيئ ، وبمشاركة معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتواصل رئاسة مركز ومدينة وتكثيف كافة الجهود للتعامل المستمر مع كل ما يطرأ من تداعيات لهذا الطقس السيئ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل علي مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث



ازالة تعدي عل اراضي زراعية