اليوم السابع
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إدراج القطارات المكيفة والـVIP والتالجو على موقع الحجز الإكترونى بعد تحديثه

الخميس، 02 فبراير 2023 01:20 م
إدراج القطارات المكيفة والـVIP والتالجو على موقع الحجز الإكترونى بعد تحديثه قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد عن إدراج جميع قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIPوالتالجو على موقع الحجز الإلكترونى، وذلك بعد انطلاقه بشكله الجديد، استكمالاً لعملية إعادة التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموقع الإلكترونى الخاص بحجز تذاكر السفر، حيث تمت إتاحة حجز تذاكر السفر بالموقع ابتداء من سفر يوم الجمعة الموافق 10 / 2 / 2023 على أن يتم إدراج قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية تباعاً .

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.

ويمكن الحجز من الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر: هنا

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.

كما يتم تجديد خطوط السكك الحديدية ويمول هذا المكون أعمال تجديد خطوط السكك الحديدية ذات الأولوية بطول 200 كيلومتر في خط القاهرة - أسوان ( 149 كيلومترا على أربعة أقسام من الخط)، وخط بنها - بورسعيد، والإشراف على هذه الأعمال، كذلك تحديث ممارسات الإدارة والتشغيل ويتم توجيه الأنشطة التي تتم في إطار هذا المكون التي تقوم بتمويلها الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو وضع وترسيخ التغييرات في الممارسات الإدارية وممارسات الموظفين بما يعكس إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية للهيئة.


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