إحالة شخصين للجنح بتهمة سرقة عدادات الكهرباء بمنطقة مصر القديمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة شخصين لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامهما ب سرقة عدادات الكهرباء بمنطقة مصر القديمة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عداد الكهرباء الخاص به من محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "الفك"، كما أضافا بارتكاب 9 حوادث سرقة بذات الأسلوب.