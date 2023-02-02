وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "أن القوات الروسية شنت ست ضربات صاروخية خلال اليوم الماضى، أربعة منها أصابت البنية التحتية المدنية في سلوفيانسك وكراماتورسك ودروزكيفكا بمنطقة دونيتسك ، بالإضافة إلى أربع غارات جوية.. مشيرة إلى أنه تم استخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 73 مرة قتل على إثرها عدد من المدنيين".

وحذرت هيئة الأركان العامة من تهديد الضربات الجوية والصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.