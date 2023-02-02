أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن التصدى لهجمات روسية فى 14 منطقة بلوهانسك ودونيتسك.
وذكرت الهيئة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "أن القوات الروسية شنت ست ضربات صاروخية خلال اليوم الماضى، أربعة منها أصابت البنية التحتية المدنية في سلوفيانسك وكراماتورسك ودروزكيفكا بمنطقة دونيتسك ، بالإضافة إلى أربع غارات جوية.. مشيرة إلى أنه تم استخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة 73 مرة قتل على إثرها عدد من المدنيين".
وحذرت هيئة الأركان العامة من تهديد الضربات الجوية والصاروخية الروسية في جميع أنحاء أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفى سياق متصل أعلنت إدارة الشرطة فى منطقة دونيتسك، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين، جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكنى فى كراماتورسك بمنطقة دونيتسك.
وبحسب إدارة الشرطة استهدفت القوات الروسية القطاع السكني بالمدنية بصاروخ من طراز "إسكندر-كيه"، ما أسفر عن تضرر ثمانية مبان سكنية، أحدها تم تدميره بالكامل، مشيرة إلى أنه ربما يكون هناك أشخاصا تحت الأنقاض.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم الخميس.
وتعمل السلطات المختصة وقوات الشرطة ووحدات أخرى، على البحث عن أشخاص آخرين، ويقوم مسئولو إنفاذ القانون بإجلاء الأشخاص من المنازل المتضررة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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