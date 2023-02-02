أهم المعلومات عن مكتبة مصر العامة بقنا قبل افتتاحها تجريبيا فى العيد القومى

ويستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا، منها..

1. تتكون المكتبة من بدروم ودور أرضى و4 طوابق علوية

2. تضم "مكتبة طفل، مكتبة للكبار، قاعة اجتماعات، كافتيريا، قاعة سينما، قاعة تدريب للغات، قاعة حاسب آلي، جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجى، منطقة معرض للكتاب، منطقة أنشطة خارجية للأطفال، منطقة للقراءة المفتوحة، منطقة مظللة للقراءة".

3. سوف تضم كتبا فى مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية

4. ستزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، ما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب

5. منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

6. مقامة على مساحة 4400 م2 بتكلفة نحو 60 مليون جنيه

7. يقع المبنى الرئيسى للمكتبة على مساحة 800 متر مربع من إجمالى المساحة المخصصة لإنشاء المكتبة