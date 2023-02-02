أهالى الكرنك بالأقصر يحتفلون بمولد الشيخ موسى أبو على بالمديح والذكر.. صور

الأقصر- أحمد مرعى

تشهد منطقة الكرنك شمالى محافظة الأقصر، خلال تلك الأيام فعاليات الاحتفال بمولد "الشيخ موسى أبو على"، وذلك فى عادة سنوية مستمرة منذ عشرات السنين بحضور المئات من قرى ونجوع الأقصر، ومحافظات الصعيد، عبر ليالى المديح وغيرها من الفعاليات للاحتفال بذكرى مولد العارف بالله الشيخ موسى أبو على.

ويقول الشاب عبد الله منصور ابن الأقصر إنه يتم خلال الاحتفالات بمولد الشيخ موسى أبو على بالكرنك، نصب المراجيح والعربات والحنطور وشراء الحلوى والألعاب، حيث تخرج بصورة سنوية دورة المولد من منطقة الكرنك تجوب كورنيش النيل ومختلف أنحاء المنطق بالكامل، ويشارك فيها المئات من أبناء المحافظة ممتطين الخيول والجمال وعربات الحنطور والكارو للإحتفال بمولد "الشيخ موسى أبو علي"، كما تتم فى الليلة الختامية للمولد بمنطقة الكرنك مساء، عقد حلقات الذكر والأناشيد الدينية وسط منطقة الكرنك، ويقام سرادق العشاء بالمأكولات الأقصرية الخاصة بالمولد وهى الكباب واللحوم المختلفة، كما تقام مسابقات التحطيب والرقص بالخيول فى المناطق الفضاء بالكرنك.

ويضيف عبد الله منصور، لـ"اليوم السابع"، أنه تستمر الاحتفالات بمولد الشيخ موسي أبو على بالكرنك، لمدة 5 أيام متتالية حتى الليلة الختامية التي يتم فيها تنظيم حلقات الذكر الصوفية والأناشيد الدينية بجوار مقام الشيخ بمنطقة الكرنك، كما تقام موائد العشاء بالمأكولات الخاصة بالمولد وهى "الكباب واللحوم المختلفة"، كما تقام مسابقات مرماح الخيول فى المناطق الخالية بالكرنك.

جدير بالذكر أن الشيخ موسى علي محمود من مواليد عام 1908 الزينية بحري مركز الأقصر، حيث نشأ فيها وعاش وتربى فيها، حتى انتقل إلى الكرنك واستقر به المطاف هناك عام 1950 وبدأ نجمه يعلو ويزدهر فى تلك المنطقة، وبدأ الناس يأتون إليه ويتبركون به بعد ظهور العديد من كرامات الأولياء والصالحين له، فكانت ملامحه تدل على الزهد والطيبة والورع بين أقرانه، وكان دائم العزلة والابتعاد عن اللعب واللهو وكثير التفكر والتدبر.



احتفالات الأهالى فى مقام الشيخ موسي أبوعلى



ألعاب الأطفال خلال مولد الشيخ موسي أبوعلى



بيع الجلاب خلال فعاليات المولد



بيع الهدايا وألعاب الأطفال بالمولد



جانب من الاحتفال بمولد الشيخ موسي أبو على بالكرنك



حفل مديح فى ليالي مولد الشيخ موسي أبو على



حلقات الذكر بمولد الشيخ موسي أبو على



ليالي المديح فى مولد الشيخ موسي أبو على