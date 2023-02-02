أغذية تحافظ على صحة الرئتين.. أهمها الفلفل والتفاح

كتبت رانيا عامر

تعد المحافظة على صحة الرئتين أمرا بالغ الأهمية نظرا لدورها الحيوي في توفير الأكسجين اللازم لمواصلة الجسم وظائفه المتعددة. وتؤثر عوامل عديدة على صحة الرئتين مثل التدخين، لذا يجب عليك اتباع نظام غذائي معين يحافظ على صحة الرئتين وحمايتهما، وذلك وفقا لما نشره موقع "هيلث لاين" .

أغذية تساعد في الحفاظ على صحة الرئة

1.الفلفل

يعد الفلفل من بين أغنى مصادر فيتامين "سي"، كما أنه يعمل كمضاد قوي للأكسدة، الأمر الذي يجعله مفيدا في مواجهة الالتهابات وخصوصا بالنسبة للمدخنين، وفق دراسة خاصة بمكتب المكملات الغذائية الأميركي.ويحتوي الفلفل ألاحمر الحلو علي فيتامين "سي".

2.التفاح

أظهرت أبحاث أن تناول التفاح بانتظام قد يساعد في تعزيز وظائف الرئة، كما أنه يخفض مخاطر الإصابة بالربو وسرطان الرئة بحسب دراسة بجامعة ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويرجع باحثون فوائد التفاح بالنسبة للرئتين للتركيز العالي لمضادات الأكسدة بما فيها "الفلافونويد" وفيتامين "سي".

3. الكرنب الأحمر

يحتوي الكرنب الأحمر على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين والتي يمكن أن تساعد في وظائف الرئة. مع تقدمنا في العمر ، تتدهور وظائف الرئة لدينا وقد ثبت أن الأنثوسيانين يساعد في إبطاء هذا التدهور.

4. العنب

يحتوي العنب البري أيضًا على مستويات عالية من الأنثوسيانين الذي يساعد في ابطاء تدهور وظائف الرئة

5. الكركم

غالبا ما يستخدم الكركم لتعزيز الصحة العامة نظرا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والالتهابات.وقد يكون مفيد بشكل خاص لدعم وظائف الرئة وفق دراسة أجرتها جامعة "جنوا" الإيطالية.

6. الشاي الأخضر

وفق دراسة صادرة عن معهد الدراسات العليا للطب السريري بتايوان، فإن الشاي الأخضر يمنع تليف الأنسجة في الرئتين، نظرا لغنى هذا المشروب بمضادات الأكسدة والالتهابات.