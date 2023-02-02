أسوشيتدبرس: عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية تجاوز 500 ألفا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن عدد المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية وصلوا الآن إلى أكثر من نصف مليون شخص، بحسب ما أعلنت جماعة مؤيدة للاستيطان، وذلك فى الوقت الذى يتوقع فيه قادة المستوطنين نموا أسرع للسكان فى ظل الحكومة القومية المتشددة الجديدة.

وذكرت أسوشيتدبرس ان تقرير موقع "إحصاءات السكان اليهود بالضفة الغربية"، والذى استند إلى أرقام رسمية، أظهر أن عدد المستوطنين زاد ليصل إلى 502.991 حتى الأول من نياير الماضى، أى أنه نما أكثر من 2.5% فى الأشهر الـ 12 الأخيرة، وحوالى 16% على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال باروخ جودون، مدير المجموعة والمقيم فى مستوطنة بيت إيل، إنهم وصلوا إلى عدد خضم، مضيفا: "نحن هنا للبقاء".

يأتى هذا فى الوقت الذى وضعت فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتى تضم أحزابا قومية متطرفة معارضة لإقامة الدولة الفلسطينية، توسيع المستوطنات على رأس قائمة أولوياتها. وقد تعهدت الحكومة بالفعل بإضفاء الشرعية على البؤر الإستيطانية العشوائية التى تمتعت بدعم حكومى ضمنى لفترة طويلة، وتعهدت بتكثيف الموافقات على بناء منازل المستوطنين حول الضفة الغربية.

وقالت أسوشيتدبرس إن المستوطنات نمت فى ظل كل الحكومات الإسرائيلية، حتى خلال ذروة عملية السلام فى التسعينيات. وحتى الحكومات التى مكثت لفترة قصيرة، وضمت أحزابا تدعم الدولة الفلسطينية وأخرى تعارضها، واصلت بناء المستوطنات.

يأتى هذا التقرير فى ظل التصعيد الأخير فى المنطقة والقصف الإسرائيلى للمناطق المحتلة، وبعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن الذى تعهد بدعم دولة فلسطينية مستقلة.