أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-2-2023.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أوراسكوم للتنمية مصر، وبلتون المالية القابضة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.



البورصة تخسر 10 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.25%، والعرب على 9.09%، واستحوذت المؤسسات على 37.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 24.1 مليون جنيه، 644.9 ألف جنيه، 342.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 115.8 مليون جنيه، 176.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 3415 نقطة، فيما قفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.99%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 9.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.66%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.01%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 14.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.76%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 71.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.23%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 10.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.55%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 11.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.91%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 16.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%.