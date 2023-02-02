اليوم السابع
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أبو الغيط يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالى

الخميس، 02 فبراير 2023 04:09 م
أبو الغيط يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالى أبو الغيط
بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، وفد من مجلس الشيوخ الإيطالى برئاسة ستيفانيا كراكسي رئيسة لجنة الدفاع والشئون الخارجية بالمجلس، والذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

 

وصرح  جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط رحب بزيارة بالوفد الإيطالي لمقر الجامعة، مشيراً إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة  بين المنطقة العربية وإيطاليا، وذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات، مستعرضا العلاقات المتميزة القائمة بينهما حالياً على المستوى الرسمي والشعبي وآليات التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف رشدى، أن الوفد اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، في حين استعرضت رئيسة الوفد رؤية بلادها تجاه عدد من القضايا الدولية والاقليمية، مشيدة بعلاقات ايطالياةبالدول العربية، ومؤكدةً على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة وحرصهم على توسيع رقعة التعاون السياسي والاقتصادي مع الجانب العربى.


الجامعة العربية

إيطاليا

مجلس الشيوخ الايطالي

أحمد ابو الغيط



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