«خوفو فارما للصناعات الدوائية» تفتتح المرحلة الأولى من مصنعها الصيف المقبل باستثمارات تتجاوز مليار جنيه

- مصنع «خوفو فارما» على مساحة 10 آلاف متر يضم 11 خط إنتاج ومجمع معامل على مساحة 1500 متر

- نساهم فى توطين الصناعات الدوائية عَبر إنتاج أدوية بجودة عالمية آمنة وفعالة بأسعار تتناسب مع السوق ومتطلباته

- التصدير على رأس أولوياتنا ونستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتنا الدولارية فى أول عامين من بدء التشغيل



فى إطار تشجيع القيادة السياسية على توطين الصناعات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المصرية من الأدوية الحيوية والتوسع نحو التصدير، تخطط شركة خوفو فارما للصناعات الدوائية لافتتاح المرحلة الأولى من مصنعها خلال الربع الثالث من العام الجارى بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم، إن المصنع المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع فى مدينة السادس من أكتوبر، سيضم 11 خط إنتاج، تضم المرحلة الأولى منه 7 خطوط إنتاج تتمثل فى خطوط، الأقراص، الكبسول، الأشربة، الكريمات، اللبوس، البودرات، والفوارات.

وأضاف البيان، أن المرحلة الثانية من المصنع ستضم 4 خطوط، من بينها منطقة عقيمة تحتوى على 3 خطوط للقطرات، والفيال، والأمبولات، بينما يتمثل الرابع فى خط لإنتاج مستحضرات السوفت جيلاتين كبسول.

وأضافت شركة خوفو فارما للصناعات الدوائية أن مصنعها سيوفر ما يزيد عن 1000 فرصة عمل ما بين صيادلة وأخصائيين تحاليل ومديرين للإدارة الهندسية والمعامل والجودة والإنتاج.

ويضم مصنع خوفو فارما للصناعات الدوائية مساحات تخزينية أولية تتجاوز ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجمع معامل على مساحة 1500 متر مربع مزودة بأحدث أجهزة التحليل العالمية للتأكد من خطوات الإنتاج ومطابقة المواصفات طبقا لمعايير هيئة الدواء المصرية والمعاييرالعالمية.

ونوهت الشركة، إلى مساهمة مصنعها فى توطين صناعة العديد من المستحضرات الدوائية، وتغطية الفجوة التصنيعية للعديد من المستحضرات الأخرى بجودة عالمية آمنة وفعالة، وبأسعار تتناسب مع السوق ومتطلباته، بالإضافة الى المساهمة فى دعم الاحتياطات الاستيراتيجية من المخزون الدوائى وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والأدوية الحيوية.

وأكدت الشركة أن المصنع تم إنشاؤه وفقا لأعلى المعايير العالمية لتتواكب مع اشتراطات التصدير للأسواق المستهدفة، خاصة وأن التصدير أحد المحاور الرئيسية التى تهتم بها الشركة، للمساهمة فى توفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاسترادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الاحتياجات الدولارية خلال عامين من بدء التشغيل، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة 2030، الهادفة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

وتستهدف شركة «خوفو فارما» الوصول بمنتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبى، بجانب دول إفريقيا وشرق اسيا ودول الاتحاد السوفيتى سابقا.

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