اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 10:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

8 شروط لاعتبار المشروع الاستثماري "استراتيجيا أو قوميا".. تعرف عليها

الأحد، 19 فبراير 2023 09:00 ص
8 شروط لاعتبار المشروع الاستثماري "استراتيجيا أو قوميا".. تعرف عليها الهيئة العامة للاستثمار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مجموعة من الشروط سبق ووضعها مجلس الوزراء لاعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا ويمكنه التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، ونستعرض هذه الشروط في السطور التالية..
 
1. أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2. أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
3. أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
4. أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
5. أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدرة الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي بحسب الأحوال.
6. أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
7. أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
8. أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

الاستثمار في مصر

هيئة الاستثمار

استثمر في مصر

المناطق الحرة

المشروعات الاستثمارية في مصر



الموضوعات المتعلقة

أوروبا تطوى صفحة سيارات الاحتراق بشكل نهائى.. حظر بيعها اعتبارا من 2035 بهدف تقليل الكربون.. خطط لنشر مراكز الشحن الكهربائى باستثمارات 47 مليار دولار.. وارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على صناعة البطاريات

السبت، 18 فبراير 2023 06:00 ص

التنمية العمرانية المستدامة ترسيخ لحقوق الإنسان.. تأسيس 24 مدينة ذكية وتحويل العشوائيات لمجتمعات متكاملة.. نواب: المدن الجديدة تستوعب النمو السكانى وتؤسس للعدالة الاجتماعية.. ويؤكدون: تهيئ المناخ للاستثمارات

السبت، 18 فبراير 2023 01:00 ص

التخطيط: 8 مليارات جنيه استثمارات أسيوط بخطة 22/2023 لتنفيذ 405 مشروعات

السبت، 18 فبراير 2023 11:34 ص

رئيس حزب الوفد يعلن تنظيم عدد من المؤتمرات للترويج للاستثمار ودعم الصناعة الوطنية

السبت، 18 فبراير 2023 04:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة