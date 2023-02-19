وكالة الأنباء الأوكرانية: تلميحات من الناتو بإرسال طائرات "إف 16" لكييف

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ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، لمح لإمكانية إرسال الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز "إف-16" والصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، للمساعدة في صد العمليات العسكرية الروسية.



وأضافت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم الأحد أن كافولي، أجاب بـ"نعم" لدى سؤاله عما إذا كانت مقاتلات "إف-16" ستساعد أوكرانيا على الفوز في الحرب ضد روسيا، وذلك خلال إحاطة مغلقة مع أكثر من 10 مشرعين أمريكيين.



وقال كافولي- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية - إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى للسماح لقواتها بضرب المواقع الروسية من أماكن بعيدة، ومن ثم المساعدة في تعطيل الآلة الحربية الروسية داخل أوكرانيا.



وأشارت "يوكرين فورم" إلى كلمة كافولي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن والتي أكد فيها أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة التي لديها، بما في ذلك الطائرات المتقدمة والطائرات بدون طيار والصواريخ التي يزيد مداها على 100 كيلومتر.