من الدراجون فروت إلى أبو فروة..المعلم يحيى أشهر بائع فواكه استوائية بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

"طول عمرى بعشق التميز فى شغلى، ومنذ 25 سنة وأنا متخصص فى بيع الفواكه الاستوائية ومعرفش أبيع غيرها".. يمكن لهذه الكلمات البسيطة أن تعبر عن رؤية يحى خطاب، أشهر بائع للفواكه الاستوائية بالبحيرة .

فعندما تمر بشارع الجمهورية أشهر شوارع مدينة دمنهور بالبحيرة، وبالتحديد عند منطقة البنوك، لابد أن يلفت نظرك عربته المتواضعة ومعروضاته المختلفة من الفواكه المستوردة، التى قد لا يعرفها الكثيرون بداية من الأناناس الأسيوى والدارجون فروت والكستناء، حتى الأفوكادو والسفرجل والبلاك بيرى وغيرها من الفواكه التى لا تزرع فى مصر .

وقال يحى خطاب أو المعلم يحى فروتو، إنه يعمل فى هذه المهنة من صغره منذ أكثر من 25 عامًا ومتخصص فى بيع الفواكه الاستوائية، دون غيرها من الفواكه والخضروات التقليدية، مضيفًا، طول عمرى بشتغل فى الفاكهة المختلفة والمميزة وأحب أجيبها لأن ليها زبونها وعارف قيمتها وبيجيلى ناس من كل المراكز ومدن البحيرة وبيسألوا عنى بالاسم .

وأوضح خطاب أنه يشترى بضاعته من الفواكه الأستوائية من شركات وتجار متخصصين فى استيراد الفواكه المستورده إلى جانب محاولاته فى شراء الفواكه اون لاين من مصادرها .

وتابع "رغم انى بياع بسيط لكن بحب أطور من نفسى علشان كده بحاول اتواصل عن طريق اصدقائى مع شركات الفواكة الدولية لشراء الأنواع الجديدة".

وعن مدى اقبال الأهالى على شراء هذه الأنواع من الفواكه الاستوائية خاصة مع ارتفاع أسعارها عن الفواكه التقليدية.

أكد يحى خطاب أن هناك الكثير من المواطنين يعشقون الفواكه الاستوائية لأنهم يعرفون قيمتها الغذائية جيدا ومدى أهميتها لعلاج الامراض المختلفة لكن فى كل الأحوال ده رزق من عند ربنا .

وأضاف" الناس دلوقتى بتبحث على النت عن كل شىء وعارفين قيمة اللى بيشتروه رغم أسعاره المرتفعه، وبعدين مش لازم الناس تشترى كتير، ممكن تاخد على قدها وفيه ناس بتشترى منى علشان التجربه بس وافاجئ أنها بتشترى منى تانى.

وبالنسبة لأشهر الفواكه التى تجد رواجا خلال هذه الفترة، أكد يحى خطاب، أن الأناناس والكستناء المعروف باسم أبو فروة هو أكثر، الفواكه التى تجد إقبالًا من المواطنين، مضيفًا أنه فى الوقت اللى يوجد انخفاض فى بعض الأنواع بحاول اطعم الفرش بفواكه مميزة بتزرع فى مصر وبيتم تصديرها للخارج زى القشطة والبلح الفص والكريز والتوت الأحمر والأسود وغيرها من المنتجات.

وعن أسعار الفواكه الاستوائية أكد المعلم خطاب أن الأسعار تختلف من يوم لآخر فمثلا الأناناس كان سعره حوالى 50 جنيه للكيلو وصل اليوم لحوالى 80جنيه، لأن هذه الفواكه مرتبطة بأسعار الدولار .

وعن طموحه وأمنياته فى المستقبل أكد خطاب أنه يطمح أن يطور من تجارته ويفتتح متجر لبيع الخضروات والفواكه المختلفة وأن يتم استيرادها من جميع أنحاء العالم، مضيفًا، "نفسى يكون عندى محل كبير واكتب عليه المعلم يحى ملك الفواكه زى ما أنا كاتب على عربية الفاكهة فى الشارع".



















