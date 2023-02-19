مناورات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون الدفاعى والأمنى

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أورده الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية، أن التدريبات تساعد على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين مجموعة بريكس وقدرات الدول الثلاث على الدفاع عن أمنها البحري.

يذكر أن الدول الثلاث أجرت أول مناورات بحرية مشتركة في نوفمبر 2019.