مناورات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون الدفاعى والأمنى

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وجنوب إفريقيا، قبالة الساحل الشرقي لـ"ديربان وريتشاردز باي" بجنوب إفريقيا في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أورده الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية، أن التدريبات تساعد على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين مجموعة بريكس وقدرات الدول الثلاث على الدفاع عن أمنها البحري.
يذكر أن الدول الثلاث أجرت أول مناورات بحرية مشتركة في نوفمبر 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة