اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مناورات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون الدفاعى والأمنى

الأحد، 19 فبراير 2023 12:20 م
مناورات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا وجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون الدفاعى والأمنى تدريبات عسكرية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وجنوب إفريقيا، قبالة الساحل الشرقي لـ"ديربان وريتشاردز باي" بجنوب إفريقيا في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أورده الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن التليفزيونية الصينية، أن التدريبات تساعد على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين مجموعة بريكس وقدرات الدول الثلاث على الدفاع عن أمنها البحري.

يذكر أن الدول الثلاث أجرت أول مناورات بحرية مشتركة في نوفمبر 2019.

 


الصين

روسيا

وزارة الدفاع الصينية

جنوب إفريقيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة