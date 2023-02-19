اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل مدنى وإصابة 2 آخرين فى قصف روسى لـ 10 مستوطنات بخاركيف

الأحد، 19 فبراير 2023 10:31 ص
مقتل مدنى وإصابة 2 آخرين فى قصف روسى لـ 10 مستوطنات بخاركيف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف ، اليوم الأحد ، أن القوات الروسية قصفت 10 مستوطنات في المنطقة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله :"خلال اليوم الماضي، قصفت القوات الروسية المدنيين والبنية التحتية المدنية في 10 مستوطنات حدودية على الأقل في مناطق تشوهيف وكوبيانسك وخاركيف".

وفي كوبيانسك، نتيجة للقصف الروسي، تضرر مبنى إداري ومرائب وسيارات واندلعت الحرائق، وفي قرية دفوريشنا بمقاطعة كوبيانسك، تأثر مبنى الرعاية الطبية الطارئة.

وفي قرية كيفشاريفكا، أصيب رجل يبلغ من العمر 53 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 57 عامًا وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة متوسطة فيما تعرض مبنى مؤسسة تعليمية لأضرار بالغة جراء القصف.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة