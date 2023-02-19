مقتل مدنى وإصابة 2 آخرين فى قصف روسى لـ 10 مستوطنات بخاركيف

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله :"خلال اليوم الماضي، قصفت القوات الروسية المدنيين والبنية التحتية المدنية في 10 مستوطنات حدودية على الأقل في مناطق تشوهيف وكوبيانسك وخاركيف".

وفي كوبيانسك، نتيجة للقصف الروسي، تضرر مبنى إداري ومرائب وسيارات واندلعت الحرائق، وفي قرية دفوريشنا بمقاطعة كوبيانسك، تأثر مبنى الرعاية الطبية الطارئة.

وفي قرية كيفشاريفكا، أصيب رجل يبلغ من العمر 53 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 57 عامًا وتم نقلهم إلى المستشفى في حالة متوسطة فيما تعرض مبنى مؤسسة تعليمية لأضرار بالغة جراء القصف.