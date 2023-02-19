اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 فبراير 2023 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع أم وبناتها الثلاثة باختناق بسبب التدفئة فى بنى سويف.. ونجاة الابن

الأحد، 19 فبراير 2023 09:16 ص
مصرع أم وبناتها الثلاثة باختناق بسبب التدفئة فى بنى سويف.. ونجاة الابن سيارة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت أم مصرعها وثلاثة من أبنائها، وأصيب نجلها الرابع، اليوم الأحد، بعد تعرضهم للاختناق بعد تسرب غاز من دفاية داخل منزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
 
وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ اهالى قرية قمبش بالعثور على أسرة فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، اثر تشغيل المدفئة بمنزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
وانتقلت أربعة سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل أم وأربعة من أولادها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى ياسر جمال محمد جودة 15 سنة حالته مستقرة وتم تقديم العلاج اللازم له داخل المستشفى.
 
واستقبل المستشفى نادية جمعة صابر 50 سنة وأولادها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة جثث هامدة، وتم ايداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

اختناق أسرة

مصرع أسرة ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة