مصرع أم وبناتها الثلاثة باختناق بسبب التدفئة فى بنى سويف.. ونجاة الابن

بنى سويف هانى فتحى

لقيت أم مصرعها وثلاثة من أبنائها، وأصيب نجلها الرابع، اليوم الأحد، بعد تعرضهم للاختناق بعد تسرب غاز من دفاية داخل منزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ اهالى قرية قمبش بالعثور على أسرة فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، اثر تشغيل المدفئة بمنزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف

وانتقلت أربعة سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل أم وأربعة من أولادها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى ياسر جمال محمد جودة 15 سنة حالته مستقرة وتم تقديم العلاج اللازم له داخل المستشفى.

واستقبل المستشفى نادية جمعة صابر 50 سنة وأولادها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة جثث هامدة، وتم ايداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.