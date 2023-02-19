محافظ القليوبية يتابع تطوير كوبري المصنع الحربي ببنها وصيانة كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استكمال أعمال تطوير كوبري المصنع الحربي بمدينة بنها، وذلك ضمن أعمال تطوير ورصف المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، يأتي ذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من متابعات مكثفة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من إنشاءات الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى وتطوير الأسوار الجانبية بشكل جمالي في المدخل، مشيرا إلى أن المحافظة ستقوم بإنشاء بوابة حضارية على مدخل مدينة بنها بعد الانتهاء من أعمال الرصف لتكتمل عملية التطوير بالكامل.

كما تابع الهجان، أعمال صيانة كوبري المشاة (الثلاجة) بحي غرب شبرا الخيمة، حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد الأعمال إلى أحد الشركات الكبرى في أعمال صيانة الكباري للانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك خلال أسبوع وتشمل أعمال الصيانة تثبيت الكوبري على القواعد الخرسانية الخاصه به مرة أخرى، وإجراء التعديلات الهندسية المطلوبة لتثبيت الكوبري بشكل آمن وإنشاء نيوجيرسي للطريق وصيانة الكوبري مع الاهتمام بالشكل الجمالي للكوبري.

وذلك بحضور كل من ياسر محمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس محمد جمال مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس المسئول عن صيانة الكوبري.



محافظ القليوبية خلال الجولة (1)



محافظ القليوبية خلال الجولة (2)



محافظ القليوبية خلال الجولة (3)



اعمال التطوير