محافظ أسوان يوجه بإزالة بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، المسئولين بالمحليات بتفقد موقع أحد تعديات البناء بعد تلقيه شكوى عبر الواتس آب الخاص به من أهالى الشارع الجديد بوسط المدينة تفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف مرة أخرى، على الرغم من إزالة نفس المخالفة خلال إحدى حملات إزالة التعديات مؤخراً، وتحرير محضر له، مع توقيع غرامة مالية عليه.

وأعطى المحافظ تعليماته المشددة بالإزالة الفورية للمخالفة بالتعدى على زوائد التنظيم بمنزله المقام على مساحة 71 م2، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المتعدى لإصراره على تكرارها، مشدداً على ضرورة قيام رؤساء الأحياء ونواب رؤساء المراكز والمدن بالمرور والنزول للشارع خلال الفترة الصباحية لسرعة التدخل بشكل استباقى للحد من الظواهر السلبية، وخاصة التعديات والإشغالات والنظافة العامة، بالإضافة إلى مواجهة مخالفات عربات الحنطور، فضلاً عن التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين.

وعلى الجانب الآخر، صرح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأنه تم إنهاء 90 % من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجارى تنفيذه بطول 4 كم، والذى بدأ فى مطلع 2022، ومخطط إنهاؤه فى منتصف العام الحالى لمدة 18 شهراً ليحقق نقلة نوعية وحضارية لعروس المشاتى لم تشهدها منذ عام 1964.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المشروع يضم 3 مستويات طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى لأول مرة يتم تنفيذه بأحدث الأنظمة والمعدات الحديثة، مما سيتيح للمواطنين والزائرين والأفواج السياحية الاستمتاع ببانوراما الجمالية لنيل أسوان.