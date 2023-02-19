مبيت 1 ص.. الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأكبر مساهمة في النشاط الاقتصادي

كتب مدحت عادل

أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2022، مجموعة الانشطة التي سجلت أكبر نسبة مساهمة في النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.325 مليون مشتغل (4.683 مليون ذكور ، 642 ألف إناث) بنسبة 18,9٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.016 مليون مشتغل (3.412مليون ذكور ، 604 الف إناث ) بنسبة 14,3٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط التشييد والبناء 3.974 مليون مشتغل ( 3.946 مليون ذكور،28 ألف إناث) بنسبة 14,1٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.543 مليون مشتغل (3.238 مليون ذكور ,305 ألف إناث ) بنسبة 12,6٪ من اجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2.620 مليون مشتغل (2.596 مليون ذكور ،24 الف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.