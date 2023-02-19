غلق 29 منشأة وضبط 2933 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، نفذت أحياء شرق ووسط ومنتزة أول بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق 29 منشأة، والتحفظ على 2933 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 512محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 341 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية وذلك خلال أسبوع.