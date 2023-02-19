ضبط مكتبة تبيع كتب دراسية خارجية غير مصرح بتداولها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط صاحب مكتبة بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة غير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بالمكتبة المشار إليها ، وعثر بداخلها على ( 20 ألف كتاب خارجى لمراحل تعليمية مختلفة – عدد 1000 إسطوانة ليزر مُحمل عليها كتب خارجية جميعها مقلدة ومنسوخة) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .