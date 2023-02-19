صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق برنامج الوقاية من المخدرات بمدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم، برنامج الوقاية من المخدرات بمدارس شمال سيناء، خلال فترة الفصل الدراسى الحالى.

وقال سيد العدل مسؤول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى محافظة شمال سيناء: انطلقت فعاليات المشروع فى احتفالية شملت ورش عمل وأنشطة وتوزيع مطبوعات على الحضور من طلاب وطالبات مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات فى العريش".

وأشار حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن الفعاليات تأتى ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى والصندوق، لتنفيذ برامج وأنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى مدرسة اللواء الشهيد هشام شاهين الثانوية التجارية بنات.

وأضاف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أن البروتوكول يجرى بمشاركة 1200 شاب وفتاة من متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تم تدريبهم فى معسكر إعداد الكوادر التطوعية؛ لتنفيذ برامج الوقاية من المخدرات باستخدام الوسائل التعليمية الحديثة لحماية طلاب المدارس.