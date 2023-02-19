"شومان" بطل دمياط فى الكاراتيه من ذوى الهمم: انضمامى للمنتخب كان حلما.. صور

دمياط - هيثم مراد

"محمد شومان" أحد أبطال محافظة دمياط من ذوى الهمم، قطع مشوارا كبيرا، من أجل تمثيل مصر في المحافل الدولية للعبة الكاراتيه، بطولة تلو الأخرى، حتى استطاع أن ينضم إلى منتخب مصر مؤخرا، ليشارك في بطولة المجر القادمة.

كانت عدسة "اليوم السابع" قد التقت ببطل دمياط من قبل، ورصدت رحلة الاستعداد الخاصة به، من أجل المشاركة في بطولة الجمهورية، وقتها كان يبحث عن منتخب مصر، والآن تحقق الحلم.

"مبادرة قادرون باختلاف غيرت حياتنا للأفضل، وبطولة المجر هديتي لرئيس الجمهورية"، هكذا بدأ اللاعب محمد شومان بطل دمياط في الكاراتيه من ذوى الهمم حديثه لنا في لقاءه الثاني بنا، ليستكمل الحديث قائلا: " فترات الاستعداد لبطولة الجمهورية الأخيرة كانت صعبة، تعرضت لوعكة صحية ولكنني فضلت استكمال التدريبات والمشاركة تحت أي ظروف".

واضاف بطل دمياط قائلا: " عندما شاركت كنت اتوقع الفوز، لم أفقد الأمل ابدا، وعند اعلان النتيجة واعلان انضمامي للمنتخب، كانت تلك لحظة فارقة في حياتى" واستكمل قائلا: " أدين بفضل كبير لصديقي والمدرب الخاص بي، كابتن محمود الحديدي، رحلته معي تستحق التقدير"

وأكد محمد شومان بطل دمياط قائلا: "احتفلت بنبأ الانضمام للمنتخب، والان انتهى الاحتفال، علينا التركيز على ما هو قادم، أود تحقيق البطولة أنا قادم من أجل الفوز لا شئ غير ذلك".

وأختتم بطل دمياط حديثه لنا قائلا: "شكرا لليوم السابع، كانت أول الداعمين لي في مسيرتي، اتذكر جيدا لقاءنا الأول، وكيف كان له تأثير إيجابي علي" واستكمل قائلا: " سيكون لنا لقاء عقب انتهاء بطولة العالم، اتمني وقتها أن أصبح بطلا عالميا، سأسعي إلي تحقيق ذلك".