وذكرت الوزراة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت - أن روسيا سترد بشكل مناسب، كما ذكر الجانب الروسي من قبل.



وكان وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، قد ذكر سابقا أن سلطات أمستردام قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد.



ووفقا لبيان الوزارة: "قرر مجلس الوزراء، أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو؛ لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا".