روسيا: الغارات الإسرائيلية على دمشق تخالف القانون الدولى

وفي السياق ذاته، قال مصدر عسكري سوري - في تصريح لـ (سانا) - إن العدوان الإسرائيلي أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

وكانت إسرائيل قد نفذت فجر اليوم عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وفقا للمصدر.