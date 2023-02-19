اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 12:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خريطة شوادر "ضد الغلاء" فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30%

الأحد، 19 فبراير 2023 11:33 م
خريطة شوادر "ضد الغلاء" فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% منافذ السلع المخفضة في الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مديرية التموين بالجيزة، استمرارها في إقامة المعارض والشوادر في مختلف قطاعات المحافظة، لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تعمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات على التوسع في المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة؛ لزيادة المعروضات أمام المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

ونوهت المديرية أنها أقامت 10 شوادر إضافية للسلع في مراكز وأحياء المحافظة منذ بداية العام الجديد، لتضاف إلى ما تضمه المحافظة من معارض ومنافذ تغطي كافة القطاعات؛ لإتاحة كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، في إطار مبادرة "ضد الغلاء".

وأوضحت المديرية أماكن شوادر السلع الجديدة، على النحو الآتي:

- شادر بجوار المدرسة الإعدادية بنين – مركز الصف

- شادر بشارع الجمهورية - البدرشين

- شادر أمام الموقف القديم - الوراق

- شادر بشارع الوحدة - إمبابة

- شادر في منطقة المنوات - أبو النمرس

- شادر أمام مكتب بريد الباويطي - الواحات البحرية

- شادر في قرية برطس - أوسيم

- شادر أمام مرور الحوامدية

- 3 شوادر في قرى نكلا وذات الكوم ومركز منشأة القناطر


مبادرة ضد الغلاء

أسعار السلع

خريطة منافذ السلع في الجيزة

منافذ السلع

شوادر السلع في الجيزة

منافذ السلع المخفضة في الجيزة

تموين الجيزة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ مواطنون ضد الغلاء

الثلاثاء، 31 يناير 2023 03:54 م

الأقصر تشهد إقامة المعرض الخامس أهلا رمضان ضد الغلاء بمدينة الطود.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 03:53 م

الأقصر تدعم المواطنين بافتتاح 4 معارض "أهلا رمضان" ضد الغلاء حتى الآن.. صور

الأحد، 15 يناير 2023 12:56 م

تعرف على أماكن سيارت السلع الغذائية المخفضة لمبادرة "معا ضد الغلاء" بالبحيرة

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:35 م

تخفيضات تصل 30%.. انطلاق مبادرة "أهلا رمضان ضد الغلاء" بالأقصر.. فيديو وصور

الإثنين، 02 يناير 2023 01:31 م

الأقصر تشهد غدا انطلاق مبادرة "أهلا رمضان ضد الغلاء" بتخفيضات تصل 30%

الأحد، 01 يناير 2023 11:54 م

رئيس مدينة سفاجا يدشن مبادرة "معا ضد غلاء اللحوم" وبيع الكيلو بـ125 جنيها

الأربعاء، 09 مارس 2022 11:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة