جنوب أفريقيا رئيسا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى

قررت قمة الاتحاد الأفريقى، تعيين جنوب أفريقيا رئيسة لمجلس السلم والأمن، وذلك في ختام أعمالها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وذكر موقع "إس إيه بي سي" الجنوب أفريقي، أنه سيتعين على الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا، التأكد من أن الهيكل القاري يهتم بجميع النقاط الساخنة في إفريقيا.
ونقل الموقع عن رامافوسا قوله "إن القمة كانت ناجحة".
وتابع "تواصل القارة العمل في مشروع لإسكات البنادق، وبالتالي فهي تحتل الكثير من وقت الجمعية. تمكنا من تسجيل النزاعات المختلفة، وبالطبع كان هناك نجاحا كبيرا في إثيوبيا، حيث تم التوصل لتسوية في جنوب إفريقيا سهلها الرئيس أوباسانجو والرئيس كينياتا ونائب الرئيس السابق فومزيل ملامبو-نجوكا حيث توصلنا إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية بين الحكومة الإثيوبية وقوات تحرير تيجراي".
وأضاف "يسعدنا أن السلام قد حل وتعاملنا مع مسألة شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وقد لعب الرئيس لورنكو والرئيس نداييشيمي دورا رئيسيا"، مؤكدا أنه يجب على حركة 23 مارس وقف الأعمال العدائية.
جنوب أفريقيا رئيسا لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقىالأحد، 19 فبراير 2023 08:55 م
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قررت قمة الاتحاد الأفريقى، تعيين جنوب أفريقيا رئيسة لمجلس السلم والأمن، وذلك في ختام أعمالها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
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