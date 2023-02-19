توفوا اختناقا بسبب التدفئة.. أهالى قمبش ببنى سويف يشيعون جثامين أم وبناتها

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالى قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، اليوم الأحد جثامين أم وبناتها الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم نتيجة اختناقهن بغاز ثاني أكسيد الكربون، والذي انبعث من موقد التدفئة داخل منزلهن.

وأدى المئات من أهالى قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، صلاة الجنازة على جثامين الأم وبناتها الثلاثة ، حيث تم تشييع الجثامين الأربعة إلى مقابر العائلة بالقرية .

ووصلت جثامين الأم وبناتها الثلاثة إلى قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، وسط حالة من الحزن الشديد التى انتابت اهالى القرية، واستقبل الجثامين المئات من أهالى القرية قبل أداء صلاة الجنازة.

لقيت أم مصرعها وثلاثة من أبنائها، اليوم الأحد، بعد تعرضهم للاختناق بعد تسرب غاز ثانى أكسيد الكربون نتيجة التدفئة داخل منزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ اهالى قرية قمبش بالعثور على أسرة فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، اثر تشغيل المدفئة بمنزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل أم وثلاثة من أولادها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل المستشفى نادية جمعة صابر 50 سنة وأولادها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة جثث هامدة، وتم ايداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.