توثيق 3 حالات "زواج قبلى" بقرية الوادى فى طور سيناء.. صور

شهد مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، يرافقه رضا الشرقاوى، القائم بأعمال رئيس قرية الوادى، توثيق 3 حالات زواج قبلى بقرية الوادى فى طور سيناء.

وقال مبروك الغمرينى، رئيس مدينة طور سيناء، إن إجمالى توثيق حالات الزواج القبلى 11 حالة توثيق زواج بقرية الوادى التابعة لمدينة طور سيناء، لافتا إلى أن الهدف هو تسهيل عملية استخراج المستندات والأوراق الرسمية لأفراد الأسرة تحت رعاية وتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

وأضاف مبروك الغمرينى رئيس مدينة طورسيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حرصه على توثيق جميع حالات الزواج لضمان حق المرأة البدوية بالمحافظة، معلنا أنه جرى توثيق 156 حالة زواج بجميع وديان مدن المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة ومشايخ المحافظة مؤكدا على الاستمرار فى توثيق حالات الزواج بجميع مدن المحافظة.

ووجه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بضرورة تنظيم ندوات توعية عقب توثيق عقود الزواج مباشرة لتوعية السيدات السيناويات بأهمية توثيق العقود وضرورة تغيير تلك العادات لحماية بناتهن فى المستقبل بالإضافة إلى التوعية بأضرار الزواج المبكر.