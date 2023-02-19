تمثال جديد لسيدة بالعاشر من رمضان يثير استياء المواطنين.. والجهاز يرد

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور لتمثال جديد لسيدة فى مدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية؛ وسط ردود أفعال واسعة واستياء كبير.

وأثارت الصور المتداولة للتمثال ردود أفعال واسعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كونه لا يدل على شيء معين أو يبرز أية مظاهر من الصناعة التى تشتهر بها مدينة العاشر من رمضان، فيما عقب البعض بأن التمثال لا يحمل أية مظاهر مما تمتاز به مدينة العاشر من رمضان وتفردها عن كثير من المدن فى الصناعة والاستثمار.

من جانبه، أصدر جهاز مدينة العاشر من رمضان، بيانًا توضيحيًا أوضح فيه أن وزارة الثقافة تقدمت بطلب لنقل التمثال الميدانى "الجلاء" من أعمال الفنان التشكيلى الراحل حسن حشمت، ليكون العمل الفنى الرئيسى بالميدان القائم أمام شركة للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان.

وأشار البيان، إلى أن هذا التمثال كان معروضًا بميدان الجلاء، وأن ذلك جاء بناءً على طلب نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأزياء، وعلى نفقتها، فى إشارة إلى أن أعمال التطوير للميدان ما زالت فى بدايتها لم يتم الانتهاء منها حتى يتم الحكم عليها.