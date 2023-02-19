تطوير شارع ورش العمرة ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى فى حلوان

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ورش العمرة بنطاق حي حلوان، وذلك استمرارا لمتابعة كافة المشروعات و تذليل العقبات بهدف الاسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية و متابعة كافة المشروعات المتعثرة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سيولة مرورية.

وبدأ حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار في تنفيذ أعمال رصف طريق ورش العمره ما بين العزبتين القبلية والبحرية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 بهدف رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ علي الوجه الجمالي للشوارع والقضاء علي المظاهر العشوائية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة لتبدأ اعمال الرصف بدءا من كمين 15 مايو على طريق الاوتوستراد حتى اعمال الصرف الصحي الجارية ليتم استكمال الشارع.

كما تتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية كافة الاعمال الخاصة بمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب و الصرف الصحي حيث تم الاعداد للدفع النفقي للفرعة والتي يبلغ قطرها ١٨٠٠مم بطول حوالي ٣٠٠م بشارع ورش العمرة بمشروع تحسين الصرف الصحي لمجمع عقد ٣ بحلوان كما تم الانتهاء من حفر بيارة الدفع رقم ٩ بشارع ورش العمرة خلال تربة صخرية وبعمق ١٤م .

و اكدت على وضع جدول زمني تلتزم بها كافة الاطراف المشاركة والعمل على مراحل بالتنسيق مع الشركة المنفذة للاعمال بالتوازي مع اعمال الرصف للمسافات التي تم انتهاء المشروع بها لتحسين كافة الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على رضاء المواطنين تجاه المشروعات المقامة باعتبار شارع ورش العمره من الشوارع الرئيسية المحورية التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين.

ووجهت مراعاة المواصفات الفنية والقياسية وفقا لاعلي معايير الجودة أثناء تنفيذ اعمال الرصف لرفع كفاءة الطرق وخلق شرايين مرورية جديدة والتي تساهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين و تحقق السيولة المرورية في الشوارع والميادين .