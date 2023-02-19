تجمع الكبير والصغير.. "التحطيب والمرماح" أبرز مشاهد احتفالات قرية دندرة السنوية

قنا صابر سعيد

يجتمع فى حبها الكبير والصغير، فأعداد تصل لآلاف من المحبين للعبة التحطيب وكذلك المرماح، يتواجدون فى مكان واحد بجلوس دائرى حول اللاعبين من كبار السن، وكذلك الشباب يستمتعون بفقرات التحطيب ، ويشاهدون والبسمة تملأ جنبات وجههم خلال الاحتفالات المتنوعة بالقرية سواء فى ذكرى الإسراء والمعراج أو فى ذكرى المولد النبوى الشريف، ويتوافد على قرية دندرة القرية التاريخية بقنا المحبين لتلك الألعاب من مختلف البلدان وكذلك المحافظات المجاورة، كما يتوافد الباعة وتقام ألعاب شعبية مثل المراجيح والسيارات وألعاب التصويب.

وللعبة التحطيب فى الاحتفالات والموالد قواعد يجب الالتزام بها ويشرف على تنظيمها عدد من كبار اللاعبين من أبناء القرية، حيث يبدأ المنظم بدعوة الأشخاص من خارج القرية للعب فى البداية وحمل العصا وإظهار فن وجماليات اللعبة المتوارثة جيلًا بعد جيل، كما يأتى إلى القرية المحبين للمرماح والعاشقين للخيل ويبدأ المرماح من الساعة 3 مساءًا وحتى غروب الشمس، وتستمر تلك الاحتفالات لأيام فى القرية التى يتواجد فيها أجمل المعابد المصرية وهو معبد "دندرة" الذى يعشق السائحين زيارته والاستماع بألوان النقوش، وما بين الماضى والحاضر وجدت القرية وما زال أهلها والأسرة الدندراوية يحتفون بها.

قال محمد هاشم، من الأهالى، أن احتفال قرية دندرة يقام فى كل عام ومنذ الصغر ونحن نشهد تلك الاحتفالات وربما تزيد عن 100 عام لأن الآباء والأجداد كانوا يتحدثون عنها أيضًا، ولعبة التحطيب والمرماح هى جزء من الاحتفالات حيث يتوافد الأشخاص من جميع البلدان وفى مكان فسيح بالقرية يجتمع اللاعبون والمحبين للعبة التحطيب ويتواجد الجميع فى حلقة دائرية ثم تبدأ المبارزة واللعب بالعصا وهناك قواعد محددة يسير عليها الجميع، وتتخطى الأعداد الآلاف للمشاركين فى المرماح والتحطيب.

وأوضح هاشم، أن الألعاب التراثية القديمة هى جزء من الهوية ويجب الحفاظ عليها، كما أنها تجمع الأحباب والأقارب فى مكان واحد، ومن ضمن الاحتفالات أيضًا هى أن يفتح الأهالى أماكن لديهم للضيوف وتقديم الوجبات، بالإضافة إلى تواجد الباعة المتجولين والألعاب فى مكان داخل القرية ويتوافد عليه الأطفال والشباب للاستمتاع بمظاهر المولد.

وأشار زياد شحات، إلى أن عدد كبير من الأهالى يحبون لعبة التحطيب ويحفظون قواعدها رغم عدم ممارستها، وكذلك هناك أعداد كبيرة من الأهالى تمتلك خيول من أنواع مختلفة يشاركون فيها بالمرماح فى كل عام وهى عادة متوارثة من الآباء والأجداد ويجب الحفاظ عليها، وتضم القرية منتدى دندرة الثقافى والاقتصادى ويأتى إليها أشخص من مختلف بلدان العالم.



البدء في المرماح



التجهيز للمرماح



بائع حلوى بالقرية



بائع للأطفال



تجمع الأهالي_1



حلقات لعبة التحطيب بالقرية



حلقة التحطيب_2



لعبة التحطيب بقنا



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