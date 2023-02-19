انتشار للسحب المنخفضة فى سماء الإسكندرية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، تجمعات للسحب المنخفضة فى سماء عروس البحر المتوسط، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة على أنحاء المحافظة منذ ساعات الصباح.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار الاستعدادت فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية، فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية الرئيسية منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة.