اليوم السابع
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الكهرباء: الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين خلال أشهر الصيف

الأحد، 19 فبراير 2023 06:00 ص
الكهرباء: الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين خلال أشهر الصيف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك استقرارا فى الشبكة القومية للكهرباء يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين خلال الصيف حتى فى الأيام التى تشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
 
وأكد، أن مركز التحكم القومى لم يلجأ إلى تخفيف الاحمال منذ بدء عام 2015 و حتى الآن.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.
 
وأشار حمزة، إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا  تصل إلى 56 الف ميجا وات ، موكدا أن احتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى31 ألف ميجا وات وقت الذروة ، متوقعا وصول الحمل الأقصى فى وقت الذروة اليوم  إلى 29 الف ميجا وات.
 
وقال حمزة، مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار ال8 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يتجاوز إلى 20 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 18 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الاحتياطي فى الشبكة الكهربائية

أيمن حمزة



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