اليوم السابع
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الصحة تصدر تحذير مهما لمرضى السكر حول حقن الأنسولين.. تفاصيل

الأحد، 19 فبراير 2023 04:37 م
الصحة تصدر تحذير مهما لمرضى السكر حول حقن الأنسولين.. تفاصيل الأنسولين
كتب ــ وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر من حقن الأنسولين من خلال الملابس، لأن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة والإصابة بالعدوى.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان:  احرصوا على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
 

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، وأكثر من 750 قافلة طبية، بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادى، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة  (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، كما أنها تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة

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الصحة

الاعتلال الكلوى

الامراض المزمنه

الانسولين

حقن الانسولين



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