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الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعا

الأحد، 19 فبراير 2023 11:41 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعا رئيس الوزراء - ارشيفية
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لهات بتقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرار بنقل ملكية أسهم شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" من الشركة القابضة للسياحة والفنادق إلي الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتسري على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بإضافة مزارع الإنتاج الداجني لقرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المستحقة على القرارات المبنية المستخدمة فى ممارسة بعض الأنشطة.

 

 


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