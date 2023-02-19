التحقيقات: المتهم بسرقة هاتف طفل بالقاهرة أوهمه بأنه مدرب في أحد الأندية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة هاتف من طفل بدائرة قسم حد حلوان، اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب انتحال الصفة عن طريق إيهام الطفل بأنه مدرب بأحد الأندية وسيشارك مع الفريق فى البطولات التي ينافس بها، وبعد اصطحابه بالقرب من النادى سرقه هاتفه وفر هاربا.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام شخص بانتحال صفة مدرب بأحد الأندية بالقاهرة، وقيامه بسرقة الهاتف الخاص بنجلها ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، وباستدعائها أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بإيهام نجلها طالب بأنه مدرب بأحد الأندية، وعقب إيهامه بقدرته على تدريبه بالنادى المُشار إليه، قام بمغافلته والإستيلاء على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الاسكندرية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإستدعاء نجل المبلغة تعرف على الهاتف المحمول والمتهم وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.