الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لموقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الوراق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، لكشف ملابسات الحادث وإعداد تقرير بكيفية وقوعه، كما تم الاستماع لأقوال المصابين، وذكروا أنهم فوجئوا باختلال عجلة القيادة من يد السائق وتعرض السيارة للانقلاب مما أسفر عن إصابتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال سائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة الوراق.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة بالطريق، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلابها، وإصابة 5 أشخاص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.